У Росії через пів року ввели санкції у відповідь проти Британії

Росія закрила в'їзд для 25 підданих Великобританії через персональні санкції, які раніше країна вела проти російських громадян через "справу Магнітського".

Про це в суботу, 21 листопада, повідомляє пресслужба МЗС РФ, посилаючись на закон "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в РФ".

"Знову закликаємо керівництво Великобританії відмовитися від нічим не обгрунтованої конфронтаційної лінії щодо нашої країни. Будь-які недружні кроки не залишаться без неминучої відповідної відповіді", – повідомила представниця міністерства Марія Захарова.

Водночас не вказано, хто саме з британців потрапив до списку санкцій Росії.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Британія ввела персональні санкції проти 25 росіян у зв'язку зі "справою Магнітського". Додамо, що ще 2012 року Конгрес США ухвалив т. зв. "закон Магнітського", який накладає санкції на російських держслужбовців, підозрюваних у порушенні прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія ввела дзеркальні санкції у відповідь на обмежувальні заходи Євросоюзу через отруєння опозиціонера Олексія Навального.