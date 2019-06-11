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У Росії через небезпечний трюк загинув відомий блогер: останнє відео

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У Росії на смерть розбився у ДТП відомий мотоблогер Артем Болдирєв ( "Болт"). Йому було 33 роки.

Аварія сталася на 69-му кілометрі траси М4 "Дон" в Підмосков'ї. Смерть байкера підтвердили його друзі, пише "КП".

Як з'ясувалося, мотоблогер їхав на своєму мотоциклі, рулював ногами, і знімав все на камеру. У результаті небезпечної їзди він врізався в автомобіль, впав із мотоцикла і помер на місці ДТП. Від "залізного коня" залишилася лише купа металу.

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У ДТП загинув відомий український волонтер і блогер

У Росії через небезпечний трюк загинув відомий блогер: останнє відео

"ВКонтакте" Артема Болдирєва

За годину до смерті він на своєму ютуб-каналі Moto Nexus, на який підписані більш 286,6 тисячі осіб, показав своє останнє відео. Це був порівняльний огляд мотоциклів Indian Chieftain і Harley.

Обережно! Присутня нецензурна лексика

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року в Москві від раку помер відомий блогер Микита Шалагінов. Хлопцеві було всього 22 роки.

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Росія
Тег
Новини Росії
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