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12 жовтня • оновлено в 21:52
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У Росії бультер'єр ледь не розірвав дітей біля школи: відео 18+

1.9т Читати матеріал російською

У місті Нижньовартовськ у Росії бійцівський собака породи бультер'єр напав на дітей на території гімназії.

За інформацією Лента.ру, господиня собаки перебувала вдома. Пес проник на шкільну територію через дірку в паркані, накинувся на дитину, повалив на землю і став тягати за волосся. Повідомляється, що дітей було троє – дві дівчинки і хлопчик.

На крики прибігла класний керівник, відігнала собаку чоботом і викликала лікарів. Повідомляється також, що діти серйозно не постраждали, собака їх "лише попсувала".

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Бультер'єр

Бультер'єр

Світ собак

Поліцейські встановили, що власниця тварини – місцева жителька 1976 року народження. За її словами, до неї в квартиру прийшли співробітники комунальних служб, через що вона відволіклася, і собака без намордника вибігла на вулицю. Стосовно господині складено адміністративний протокол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві собака покусав маленьку дитину, коли той повертався додому разом із татом.

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Росія Нижньовартовськ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, то что в Полтаве , семь собак напали на женщину то это ерунда!
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