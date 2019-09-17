У Росії БТР задавив військових Путіна: що відомо

У Росії на навчаннях бронетранспортер на смерть збив двох співробітників Росгвардіі.

Як повідомляє ТАСС, подія трапилася в Смоленській області на території населеного пункту Жорнівка.

"Так, таке є", – підтвердило джерело у військовому гарнізоні.

При цьому в пресслужбі Росгвардіі повідомили, що загинув лише один військовослужбовець.

"За фактом травм, отриманих на занятті під Смоленськом двома військовослужбовцями, один з яких помер, командування Центрального округу військ національної гвардії РФ проводить службову перевірку", – відмічено в повідомленні.

Повідомляється, що другий військовий міг вижити і зараз знаходиться в лікарні на лікуванні. У нього діагностували легкі травми.

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