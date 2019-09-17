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17 вересня • оновлено в 13:34
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У Росії БТР задавив військових Путіна: що відомо

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У Росії на навчаннях бронетранспортер на смерть збив двох співробітників Росгвардіі.

Як повідомляє ТАСС, подія трапилася в Смоленській області на території населеного пункту Жорнівка.

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"Так, таке є", – підтвердило джерело у військовому гарнізоні.

При цьому в пресслужбі Росгвардіі повідомили, що загинув лише один військовослужбовець.

"За фактом травм, отриманих на занятті під Смоленськом двома військовослужбовцями, один з яких помер, командування Центрального округу військ національної гвардії РФ проводить службову перевірку", – відмічено в повідомленні.

Повідомляється, що другий військовий міг вижити і зараз знаходиться в лікарні на лікуванні. У нього діагностували легкі травми.

Російський БТР

Російський БТР

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму російський БТР на дорозі протаранив легковик.

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Росія Смоленськ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Без имени Путина нет заголовков на обозе. С именем этим ложатся, с именем этим встают
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