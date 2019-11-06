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6 листопада • оновлено в 08:53
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У Росії Boeing 777 зламався просто в небі: на борту було майже 500 осіб

12.8т Читати матеріал російською

У Росії літак Boeing 777 рейсом "Москва – Пунта-Кана" (Домініканська республіка) здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво.

Зазначається, що пілоти зважилися на це через технічні проблеми з одним із двигунів, передає "РИА Новости".

Як повідомив представник екстрених служб, приземлення пройшло успішно, ніхто не постраждав.

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Boeing 777

Boeing 777

Ілюстрація

На борту повітряного судна перебували 488 осіб.

У Росії Boeing 777 зламався просто в небі: на борту було майже 500 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час польоту у пасажирського літака рейсом "Бориспіль – Дніпро" відмовив один із двигунів.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну и что?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Абос! Вы твари савсем ахринели" сломатся" может табуретка", а двигун потерять обороты по разным причинам! Боинг садится на одном, идиоты!
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