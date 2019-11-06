У Росії Boeing 777 зламався просто в небі: на борту було майже 500 осіб

У Росії літак Boeing 777 рейсом "Москва – Пунта-Кана" (Домініканська республіка) здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво.

Зазначається, що пілоти зважилися на це через технічні проблеми з одним із двигунів, передає "РИА Новости".

Як повідомив представник екстрених служб, приземлення пройшло успішно, ніхто не постраждав.

Boeing 777 Ілюстрація

На борту повітряного судна перебували 488 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час польоту у пасажирського літака рейсом "Бориспіль – Дніпро" відмовив один із двигунів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.