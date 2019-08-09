У Росії блискавка влучила в арсенал зі зброєю: є постраждалі

На складі боєприпасів під Ачинськом (Красноярський край Росії) в п'ятницю, 9 серпня, відбулися нові вибухи. Попередньо, в арсенал влучила блискавка, мінімум 8 людей постраждали.

Раніше, 5 серпня, на території цієї ж військової частини відбулася ціла серія вибухів, внаслідок яких постраждало 8 осіб.

Ілюстрація. Вибухи під Красноярськом 5 серпня РИА Биробиджан

OBOZREVATEL стежить за хронологією нової НП у Росії:

18:40 – "Інтерфакс" повідомив, що, за новими даними, під час робіт із розмінування зруйнованого складу боєприпасів під красноярською Кам'янкою стався підрив снаряда.

"До п'ятьох раніше доставлених у лікарню [постраждалих] привезли ще трьох. Це цивільні, у всіх легкі травми, вони будуть лікуватися амбулаторно", - цитує видання представника центральної районної лікарні.

18:35 – З Ачинська продовжують вивозити жителів. Влада виділила для цього 11 автобусів.

18:33 – Через НП два пасажирські потяги, в яких знаходилися близько 800 осіб, направили в об'їзд місця вибуху боєприпасу.

18:30 – Telegram-канал LIFE SHOT припустив, що військові можуть бути самі винні в нових вибухах на складах під Красноярськом.

"Під час перших вибухів на території військової частини здетонували світлові снаряди з фосфором, а залишки цієї речовини були розсипані буквально всюди. Над палаючими складами пролетів ІЛ-76, скинув воду, курс хімії за 8-й клас (фосфор + вода = вогонь) і все навколо охопило полум'я. Самі військові зараз висувають версію, що в боєприпаси могла потрапити блискавка", – сказано в повідомленні.

18:25 – Відео нового вибуху на арсеналі (обережно, присутня ненормативна лексика):

Близько 19:25 9/8/2019 в Кам'янці стався новий потужний вибух. З Ачинська в Кам'янку виїхали швидкі і пожежні автомобілі. На трасі # Ачинськ - # Назарово автомобілі отримали пошкодження осколками. Про жертви не повідомляється. pic.twitter.com/rbZLvOUqxU - Назаровський повіт (@ nazarovo1) August 9, 2019

18:20 – Кількість постраждалих збільшилася до 8, пише RT.

Скріншот

18:00 – Місцева влада уточнила, що при проведенні робіт із ліквідації наслідків НП у Кам'янці стався підрив снаряду. Вибух зачепив службовців і пошкодив автомобіль.

17:50 – Раніше ІА REGNUM із посиланням на міську адміністрацію писав, що 9 серпня жителів села Кам'янка Ачинського району, яке найбільше постраждало в результаті НП у військовій частині 5 серпня, знову евакуюють – у пункти тимчасового розміщення в селище Малинівка.

В якості причини було зазначено погіршення гідрометеоумов. Пояснювалося, що злива може спровокувати хімічну реакцію фосфору в снарядах.

В Кам'янку, за дорученням глави Ачинська Ілая Ахметова, відправили п'ять автобусів.

17:40 – За даними "Інтерфаксу", в результаті попадання блискавки сталося мінімум два вибухи. Серед постраждалих – військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

17:37 – У мережі з'явилася інформація про удар блискавки у військовий арсенал. Telegram-канал "Раньше всех" із посиланням на джерело повідомив про 5 постраждалих.

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Як писав OBOZREVATEL, на території військової частини в Ачинському районі 5 серпня почали вибухати боєприпаси. В результаті НП постраждали мінімум 8 людей, була оголошена евакуація.

Місцеві жителі влаштували паніку і почали масово тікати з районного центру.

Через НП, яка нагадала очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російську владу.

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