У Росії бабуся накинулася на маму з дітьми через маску. Відео

Яра Дорош Новини Росії 23:03, 20.05.2020 Оновлено: 23:09, 20.05.2020

У соцмережах з'явилося відео, як у Росії жінка похилого віку з криками не впускала у під'їзд будинку місцеву жительку через те, що та була без маски під час пандемії коронавірусу.

Як написало видання "Регион Online", інцидент трапився в Анапі. Відео зняла сама "постраждала", яка була ще й з дітьми (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як жінка похилого віку почала кричати, вимагати, щоб сусідка без маски відійшла подалі. Також вона погрожувала викликом поліції.

У Росії бабуся накинулася на маму з дітьми через маску. Ілюстрація

"Немає маски у тебе! Немає маски! Пішла геть! Пішла геть! У нас масковий! Масковий! Масковий!" – кричала та.

Мама дітей же відповідала спокійно, намагалася вирішити ситуацію, але малюки починали плакати. Чим закінчився інцидент – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, священик РПЦ отець Сергій (Микола Романов), прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію коронавірусу.

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