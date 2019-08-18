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У Росії автобус з туристами врізався в стовп: багато постраждалих

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У Москві на перетині 1-й Володимирської вулиці та шосе Ентузіастів в районі Перово автобус врізався в ліхтарний стовп. Постраждали 15 осіб.

Згідно з повідомленням видання "РИА Новости", в салоні знаходилося 32 людини, всі вони громадяни КНР.

ДТП в Москві

ДТП в Москві

"РІА Новини"

"За останніми даними, постраждали 15 осіб, їх оглядають медики", – пишуть російські ЗМІ, зазначивши, що травми оцінюються лікарями як легкі.

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За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталося ДТП.

У мережі опублікували відео на якому зафіксовано момент аварії:

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в суботу, 17 серпня, відбулося три масштабних аварії з великою кількістю постраждалих і жертв.

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