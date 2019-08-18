У Росії автобус з туристами врізався в стовп: багато постраждалих

У Москві на перетині 1-й Володимирської вулиці та шосе Ентузіастів в районі Перово автобус врізався в ліхтарний стовп. Постраждали 15 осіб.

Згідно з повідомленням видання "РИА Новости", в салоні знаходилося 32 людини, всі вони громадяни КНР.

ДТП в Москві "РІА Новини"

"За останніми даними, постраждали 15 осіб, їх оглядають медики", – пишуть російські ЗМІ, зазначивши, що травми оцінюються лікарями як легкі.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталося ДТП.

У мережі опублікували відео на якому зафіксовано момент аварії:

Відео з місця ДТП на шосе Ентузіастів, де автобус врізався в стовп на мокрій дорозі. Автобус туристичний, постраждалі попередньо туристи з Китаю. Поранено до 14 осіб. pic.twitter.com/geP7qBKaFy - Московские новости (@moskow_vk) 18 серпня 2019 р

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в суботу, 17 серпня, відбулося три масштабних аварії з великою кількістю постраждалих і жертв.

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