У Росії автобус з туристами на швидкості влетів у вантажівку: поранено 17 людей

У Росії в Краснодарському краї сталася велика ДТП з рейсовим автобусом.

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС по Кубані, в Сіверському районі на трасі А-146 зіткнулися вантажівка Volvo з автобусом, що прямував за маршрутом Охтирський-Краснодар.

За попередніми даними, водій автобуса не вибрав безпечну швидкість та не витримав потрібну дистанцію. В результаті автобус врізався у вантажівку.

Відомо, що в автобусі перебували 30 осіб. В результаті ДТП 10 осіб госпіталізовано в місцеву лікарню. За попередніми даними, серед постраждалих є підлітки.

При цьому "Інтерфакс" пише, що в ДТП постраждали щонайменше 17 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сочі 9 червня зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 26 осіб.

Також в Росії вантажівка врізалася в пасажирський поїзд на переїзді в Адигеї. Після зіткнення виникла пожежа.

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