ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії автобус з туристами на швидкості влетів у вантажівку: поранено 17 людей

329Читати матеріал російською

У Росії в Краснодарському краї сталася велика ДТП з рейсовим автобусом.

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС по Кубані, в Сіверському районі на трасі А-146 зіткнулися вантажівка Volvo з автобусом, що прямував за маршрутом Охтирський-Краснодар.

За попередніми даними, водій автобуса не вибрав безпечну швидкість та не витримав потрібну дистанцію. В результаті автобус врізався у вантажівку.

Новини
"Повинні боятися!" Українці виступили за жорсткі покарання для мажорів в ДТП

Відомо, що в автобусі перебували 30 осіб. В результаті ДТП 10 осіб госпіталізовано в місцеву лікарню. За попередніми даними, серед постраждалих є підлітки.

При цьому "Інтерфакс" пише, що в ДТП постраждали щонайменше 17 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сочі 9 червня зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 26 осіб.

Також в Росії вантажівка врізалася в пасажирський поїзд на переїзді в Адигеї. Після зіткнення виникла пожежа.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП
Місце
РосіяКраснодар
Теги
РосіяДТПводій автобусаросійські туристи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel