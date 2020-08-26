У Росії автобус з 45 пасажирами зіткнувся з КамАЗом: є загиблі. Фото

У Калмикії (Росія) 26 серпня пасажирський автобус з 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем "КамАЗ".

В результаті події загинули три людини, ще п'ять постраждали, повідомили в пресслужбі Головного управління МНС Росії по Республіці Калмикія.

ДТП трапилася близько 02:30 ночі на автодорозі Яшкуль – Комсомольський – Артезіан, в 37 кілометрах на північний захід від селища Артезіан у напрямку селища Комсомольський.

Автобус прямував за маршрутом Махачкала-Москва. На місце події прибули рятувальні служби. Причина зіткнення поки невідома.

ДТП в Калмикії (08.mchs.gov.ru)

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