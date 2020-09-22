У Росії автобус з 45 пасажирами стрімголов вилетів з дороги. Фото

В Ульчском районі Хабаровського краю Росії у вівторок, 22 вересня, перекинувся пасажирський автобус, у результаті постраждали десять осіб.

Як повідомили у регіональному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, усього в транспорті перебувало 45 осіб, всі вони змогли вибратися з машини самостійно, передає "РБК".

Як заявили в пресслужбі УМВС Росії по регіону, при повороті водій наїхав колесом на узбіччя і автобус перекинувся.

"Водій при повороті начепив колесом узбіччя, це послужило тому, що автобус перекинувся. За попередньою інформацією, частина пасажирів на попутних автомобілях самостійно дісталися до населеного пункту, де є лікувальний заклад", – сказали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві потрапив в ДТП автомобіль заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.