У Росії автобус протаранив літак в аеропорту. Відео

У Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.
Про інцидент повідомляє пресслужба Північно-Західного слідчого управління на транспорті Следкома РФ.
"Проводиться дослідча перевірка за фактом порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, в результаті зіткнення 27 жовтня 2019 року службового автомобіля аеропорту Пулково з приватним літаком. Повітряному судну нанесені ушкодження у вигляді пошкодження фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.
На місце НП прибула слідчо-оперативна група, яка повинна встановити причини і обставини події.
Видання "Лайф" зазначає, літак повинен був летіти з Санкт-Петербурга до Кельну, Німеччина. Водій мікроавтобуса не зміг пояснити причину аварії.
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