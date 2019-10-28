Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії автобус протаранив літак в аеропорту. Відео

842 Читати матеріал російською

У Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.

Про інцидент повідомляє пресслужба Північно-Західного слідчого управління на транспорті Следкома РФ.

"Проводиться дослідча перевірка за фактом порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, в результаті зіткнення 27 жовтня 2019 року службового автомобіля аеропорту Пулково з приватним літаком. Повітряному судну нанесені ушкодження у вигляді пошкодження фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.

Новини
У небі над Дніпром сталася серйозна НП з літаком

На місце НП прибула слідчо-оперативна група, яка повинна встановити причини і обставини події.

Видання "Лайф" зазначає, літак повинен був летіти з Санкт-Петербурга до Кельну, Німеччина. Водій мікроавтобуса не зміг пояснити причину аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки