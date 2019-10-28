У Росії автобус протаранив літак в аеропорту. Відео

У Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.

Про інцидент повідомляє пресслужба Північно-Західного слідчого управління на транспорті Следкома РФ.

"Проводиться дослідча перевірка за фактом порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, в результаті зіткнення 27 жовтня 2019 року службового автомобіля аеропорту Пулково з приватним літаком. Повітряному судну нанесені ушкодження у вигляді пошкодження фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.

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На місце НП прибула слідчо-оперативна група, яка повинна встановити причини і обставини події.

Видання "Лайф" зазначає, літак повинен був летіти з Санкт-Петербурга до Кельну, Німеччина. Водій мікроавтобуса не зміг пояснити причину аварії.

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