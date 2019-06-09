ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії автобус із туристами потрапив у моторошну ДТП: перші фото і відео

737Читати матеріал російською

У Сочі 9 червня зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 11 осіб.

За даними прес-служби ГУ МВС РФ у Краснодарському краю, ДТП трапилася близько 08:00 в Адлерському районі по дорозі на курорт "Роза-Хутір" (щоб подивитися відео з місця аварії, проскрольте до кінця сторінки).

"На перетині вулиць Старообрядницької і Таврійської сталося зіткнення двох екскурсійних автобусів, в результаті чого, за попередньою інформацією, 11 осіб постраждало, серед них – 1 дитина", – йдеться в повідомленні.

ДТП у Сочі - автобус

ДТП у Сочі - автобус

Кубанські новини

Новини
У Росії сталася нова НП із літаком: на борту більше 200 пасажирів

Від зіткнення один з автобусів перекинувся. Других - дуже пошкоджений. На місце події відправили 15 екіпажів швидкої допомоги і всі оперативні служби.

ДТП у Сочі

ДТП у Сочі

Кубанські новини

Місце ДТП у Сочі

Місце ДТП у Сочі

Кубанські новини

Аварія з автобусами в Сочі

Аварія з автобусами в Сочі

Новини Кубані

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Росії 1. червня вантажівка врізалася в пасажирський поїзд на переїзді в Адигеї. Після зіткнення виникла пожежа.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяСочі
Теги
ДТПНовини Росіїтуризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel