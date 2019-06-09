У Росії автобус із туристами потрапив у моторошну ДТП: перші фото і відео

У Сочі 9 червня зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 11 осіб.

За даними прес-служби ГУ МВС РФ у Краснодарському краю, ДТП трапилася близько 08:00 в Адлерському районі по дорозі на курорт "Роза-Хутір" (щоб подивитися відео з місця аварії, проскрольте до кінця сторінки).

"На перетині вулиць Старообрядницької і Таврійської сталося зіткнення двох екскурсійних автобусів, в результаті чого, за попередньою інформацією, 11 осіб постраждало, серед них – 1 дитина", – йдеться в повідомленні.

ДТП у Сочі - автобус Кубанські новини

Від зіткнення один з автобусів перекинувся. Других - дуже пошкоджений. На місце події відправили 15 екіпажів швидкої допомоги і всі оперативні служби.

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Аварія з автобусами в Сочі Новини Кубані

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Росії 1. червня вантажівка врізалася в пасажирський поїзд на переїзді в Адигеї. Після зіткнення виникла пожежа.

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