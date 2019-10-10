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10 жовтня • оновлено в 14:10
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У Росії аварійно приземлився військовий літак: перші подробиці

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В аеропорту "Кольцово" у Єкатеринбурзі (Росія) 10 жовтня здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як розповіло ТАСС джерело в авіагалузі регіону, причиною могло стати пошкодження шасі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Військовий літак Ан-12 здійснив аварійну посадку в аеропорту "Кольцово" через пошкодження шасі", – зазначив інсайдер.

У Росії аварійно приземлився військовий літак

У Росії аварійно приземлився військовий літак

Скріншот

В аеропорту підтвердили нештатну посадку повітряного судна, зазначивши, що в результаті НП тимчасово припинили злітно-посадкові операції.

"Судно не є пасажирським. "Кольцово" веде роботи щодо відновлення злітно-посадкових операцій і обслуговування рейсів за розкладом", – сказали виданню в пресслужбі авіавузла.

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Як написали "РИА Новости", на борту перебувало 20 осіб, ніхто не постраждав.

У пресслужбі компанії "Уральські авіалінії" також повідомили, що летовище закрили до 11:30 за московським часом.

"Через закриття аеропорту "Кольцово" до 8:30 (UTC) затримуються рейси Єкатеринбург – Москва і Єкатеринбург – Єреван. Рейс Сочі – Єкатеринбург здійснить посадку на запасному аеродромі", – зазначили у компанії.

На сторінці Baza у Telegram додали, що літак "Державіації" летів із авіабази Шагол.

Диспетчери аеропорту побачили, що шасі "не вийшли" безпосередньо перед посадкою, але самі пілоти про проблеми на борту не повідомляли. Тому смугу для аварії не готували. На місце швидко приїхали рятувальники і загасили невелику пожежу внизу літака.

Пізніше до місця аварійної посадки підвезли автокран, щоб прибрати Ан-12, написали на сторінці Life Shot у Telegram.

"Борт піднімуть, покладуть на "подушки", дістануть шасі (які не вдалося випустити під час посадки) і викотять", – йдеться в дописі.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

  • У Росії літак МС-21 здійснив посадку в аеропорту "Жуковський" (під Москвою). Попередня причина аварійної ситуації – відмова електроніки.

  • Також у Росії через смерть дитини на борту здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Москви до Грозного.

  • Пізніше літак-амфібія Л-4 зранку 8 жовтня здійснив жорстку посадку одразу під час злету у Магаданській області (Росія).

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Місце
Росія Єкатеринбург
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та если все живы то можно было и не писать не интересно
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
жаль что ни 1 свиноруса не сдохло
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Pavlov Dmitry,ну тогда давайте вспоминм лошарика где подсохло три хероя Роции))))или шо там у вас епануло при запуске ракеты и 7 или 8 чурок поджарились живьём)))))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Свинорусов, не печалься, xoxлоскотообразная падаль. Вспомни Львов, АН-12, пять или шесть тех, кто тебе так нужен для удовлетворения твоих шакальих потребностей. Жри, скот! Не подавись.
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