У Росії арештованого блогера звинуватили в передачі таємних документів Україні

У Росії заарештували блогера Андрія Пижа, який знімає ролики про покинуті об'єкти. Його підозрюють в нібито передачі в Україну секретних документів про московське метро і підземні транспортні споруди.

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела з правоохоронних органах РФ, кримінальне провадження, яке зареєстрували стосовно хлопця, пов'язане з незаконним отриманням доступу до державної таємниці.

"Його звинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості відносяться до держтаємниці", – розповів співрозмовник.

Спочатку повідомлялося, що в справі Пижа мова йде про документи, які він на флеш-накопичувачах перевіз в Україну, де в особистих цілях, за його словами, хотів використати в рамках свого блогу.

За словами джерела, ці документи пов'язані з російським транспортом, а інформація про нього містить гриф "секретно". Разом з тим джерело стверджує, що зазначені відомості не стосуються оборонної або енергетичної промисловості.

За словами іншого обізнаного джерела, стежити за блогером правоохоронці "почали вже давно".

"Експертиза про наявність держтаємниці в документах, вилучених у блогера, проводиться зараз у Тверській області в експертному центрі, де проводяться також експертизи у справах про тероризм і екстремізм", – уточнив він.

Зі свого боку адвокат Пижа Олексій Хальзо запевняв, що справа його підзахисного не пов'язана з YouTube-каналом, на якому він розповідає про покинуті об'єкти. За словами юриста, слідчі провели обшуки як за місцем затримання Пижа, так і за його місцем проживання, в тому числі його друзів і знайомих у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що блогер Андрій Пиж має громадянство РФ і України. Він відомий своїми репортажами з покинутих об'єктів у різних країнах. Постанова про його взяття під варту, яка вже оскаржена, була ухвалена 6 серпня.

Блогеру інкримінується стаття 283.1 КК РФ ("Незаконне отримання відомостей, що становлять державну таємницю"). Покарання за нею передбачає від трьох до восьми років. Однак Пиж не визнає свою провину.

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