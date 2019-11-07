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8 листопада • оновлено в 00:30
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У Росії 6 осіб ледь не згоріли заживо на нафтобазі: "пекельний" вогонь потрапив на відео

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У місті Новоросійськ (Росія) на нафтобазі "Грушовая" трапилася масштабна пожежа, в результаті якого постраждали 6 осіб.

Про це з посиланням на МНС РФ повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"При проведенні вогневих робіт близько 9:00 в резервуарі почувся ляскіт і спалахнув вогонь. Попередньо, постраждали п'ять осіб", – розповіли рятувальники. Незабаром стало відомо про 6-го постраждалого.

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На Кубані горіла нафтобаза

На Кубані горіла нафтобаза

kuban.mk.ru

Усі вони були доставлені в лікарню з серйозними опіками, троє – у важкому стані.

Після отримання повідомлення про пожежу на місце події негайно виїхали пожежники. Було встановлено, що сталося загоряння резервуара підземного зберігання нафтопродуктів, площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.

На Кубані горіла нафтобаза

На Кубані горіла нафтобаза

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Загоряння було ліквідовано близько 10:50 за місцевим часом.

За даними пресслужби ГУ МНС у Краснодарському краї, на місці події працювали 91 особа і 33 одиниці техніки (зокрема від МНС – 33 особи і 9 одиниць техніки).

За фактом загоряння Слідчий комітет і прокуратура почали розслідування.

На Кубані горіла нафтобаза

На Кубані горіла нафтобаза

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет "Красмаш".

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Місце
Росія
Тег
пожежа
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