У Росії 50 тисяч вироків списали під копірку: що це означає

У Росії 50 тисяч судових рішень практично дослівно копіюють один до одного, замінюючи лише імена фігурантів кримінальних справ.

Документи мають більше 80% збігів у текстах. Журналісти "Нової газети" проаналізували всі кримінальні вироки російських районних судів за 2017 і 2018 роки.

"Серед 780 тисяч судових актів знайшли 50 тисяч таких, які мають більше 80% збігів хоча б із одним рішенням.. Водночас ми порівнювали тільки тексти судових актів, написаних одним і тим самим суддею", – йдеться в матеріалі.

У розслідуванні зазначено, що будь-який злочин має риси типові та унікальні, тому немає нічого дивного в тому, що для опису крадіжки, побоїв або вбивства судді використовують стандартні конструкції. Однак увесь текст одного судового рішення не може збігатися з іншим, якщо йдеться про різних людей та обставин.

Наприклад, величезне копіювання тексту було в кримінальній справі російського опозиціонера Олексія Навального. Але найбільш показовий приклад – в обвинувальному висновку саратовського підприємця Сергія Белостропова, де у вирок потрапили 3575 із 3648 сторінок чужого обвинувального висновку.

Зазначається, що з точки зору юриста, в дослівному збігу вироків немає нічого незаконного і навіть якщо довести, що суддя скопіював текст із іншого рішення, а не випадково написав схожий, суддя залишається в своєму праві, якщо обставини справи дійсно щільно збігаються.

Водночас журналісти акцентували, що для простих громадян важливо, щоб текст рішення не був скопійований.

"Чому це важливо для нас – простих громадян? Коли слідчий або суддя починає копіювати тексти, у нього виникає гігантська спокуса ще більше спростити собі роботу: знехтувати якимись особливостями справи або підсудного заради того, щоб краще вкластися в шаблон", – йдеться в розслідуванні.

Автори статті підсумували, що менш індивідуальний вирок – завжди менш точний, а менш точний – завжди менш справедливий.

За даними видання, в 2016 році пленум Верховного суду РФ заборонив "списувати" вироки з обвинувальних висновків, проте це не заважає суддям продовжувати копіювати судові рішення.

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