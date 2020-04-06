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6 квітня • оновлено в 11:32
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Пропагандистка НТВ заявила про 40 тисяч смертей від коронавірусу у Росії

2.2т
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Російська телеведуча Іраїда Зейналова в передачі "Підсумки дня" переплутала кількість жертв і заражених коронавірусом у РФ і заявила на всю країну про 40 тисяч загиблих.

Конфуз трапився в ефірі в неділю, 5 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведуча так поспішала розповісти глядачам про статистику і дії президента Володимира Путіна, що "прикрасила" дані, назвавши 40 тисяч замість 45 осіб.

На росТВ облажались зі статистикою жертв коронавірусу

На росТВ облажались зі статистикою жертв коронавірусу

Скріншот із відео

"Нам зараз самим дуже нелегко. Так, кожен сидить і думає, що робити далі. В Росії вже більше 5 тисяч заражених, 40 тисяч загиблих. Хворі у 79 регіонах, під наглядом понад 200 тисяч осіб", – озвучила Зейналова, сама не помітивши помилки.

У мережі відреагували на конфуз. Так, блогер Фашик Донецкий не стримався і потролив вічно "спокійну і підготовлену" Росію. "Скільки загиблих? 40 тисяч? Так нема ж ніякої епідемії, бл*дь", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу в Росії виявили 954 нових випадки коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это вот точно для окраины слова) "В глазу чужом - соринку видим, В своём - бревна не разглядим."
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Так у этого скота же нет пандемии? ))) Хотя поф.... Шлю#и ещё скота нарожают! Страна скота скрепоносого! Фу!
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Pruglo Sergey, интересно, как живёт такое не полноценное тело как ты? Это каким надо быть ущербным , что бы выплёвывать столько ненависти
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