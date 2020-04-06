Російська телеведуча Іраїда Зейналова в передачі "Підсумки дня" переплутала кількість жертв і заражених коронавірусом у РФ і заявила на всю країну про 40 тисяч загиблих.

Конфуз трапився в ефірі в неділю, 5 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведуча так поспішала розповісти глядачам про статистику і дії президента Володимира Путіна, що "прикрасила" дані, назвавши 40 тисяч замість 45 осіб.

На росТВ облажались зі статистикою жертв коронавірусу Скріншот із відео

"Нам зараз самим дуже нелегко. Так, кожен сидить і думає, що робити далі. В Росії вже більше 5 тисяч заражених, 40 тисяч загиблих. Хворі у 79 регіонах, під наглядом понад 200 тисяч осіб", – озвучила Зейналова, сама не помітивши помилки.

У мережі відреагували на конфуз. Так, блогер Фашик Донецкий не стримався і потролив вічно "спокійну і підготовлену" Росію. "Скільки загиблих? 40 тисяч? Так нема ж ніякої епідемії, бл*дь", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу в Росії виявили 954 нових випадки коронавірусу.

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