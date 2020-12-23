У Росії 31 грудня тепер завжди буде вихідним днем: Путін підтримав ідею

Президент Росії Володимир Путін підтримав ініціативу зробити 31 грудня вихідним днем у всіх регіонах країни.

Про це повідомило "Інтерфакс". Глава РФ відзначив, що на федеральному рівні оголосити передноворічний день неробочим не можна, але порекомендував це зробити регіональній владі.

З пропозицією зробити 31 грудня вихідним на засіданні Держради і Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів виступив лідер фракції "Єдина Росія" в Держдумі Сергій Нєвєров. Путін його підтримав.

"Що стосується 31 грудня, оголошення його неробочим... відпочивати не працювати. У нас свят багато на Новий Рік, одним більше одним менше, напевно, не убуде від нас. Але 31-го, дійсно, дуже своєрідна робота, м'яко кажучи, організовується, тому, звичайно, напевно, слід це підтримати", – сказав Путін.

За його словами, зробити 31 грудня неробочим днем на федеральному рівні можна буде з наступного року.

Раніше глави декількох десятків регіонів Росії вже оголосили 31 грудня вихідним. Деякі просто перенесли робочий день з 31 грудня на суботу, 26 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2021 року в Україні традиційно відзначають свята Новий рік і Різдво. У зв'язку з цим в Україні передбачені додаткові вихідні дні. OBOZREVATEL розповів, коли і скільки будуть відпочивати українці.