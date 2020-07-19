У РФ завели справу на чоловіка, який випадково збив кепку поліцейського прапором України. Відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 00:13, 20.07.2020

У Гатчині Ленінградської області порушили кримінальну справу проти Володимира Шипицина, який при затриманні впав і випадково збив кепку поліцейського прапором України.

Його і ще кількох людей затримали за участь в акції на підтримку кримських татар, повідомляє "Медіазона" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Шипицина затримали за участь в акції на підтримку кримських татар

Відзначається, що Шипіцин стояв з плакатом "Свободу в'язням "справи Хізб ут-Тахрір"" і тримав українських прапор.

За словами адвоката Антона Юпанова, під час затримання чоловік впав, а пластикове древко прапора в цей момент збило з поліцейського кепку.

При затриманні чоловік впав і прапором збив кепку з поліцейського

Всього правоохоронці затримали тоді шістьох людей.

Зараз Шипицин перебуває у ізоляторі тимчасового утримання. Запобіжний захід йому ще не обрали.

(Відео – Twitter "Медіазони")

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві і Санкт-Петербурзі відбулися акції протесту, учасники яких збирали підписи за скасування внесених конституційний поправок. Поліція затримала близько 100 осіб.

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