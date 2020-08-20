У РФ загорівся нафтосклад: найближче село евакуюють. Фото

В Якутії в районі села Саскилах Анабарського району спалахнула пожежа на приватному нафтоскладі.

Як повідомляє REGNUM з посиланням на регіональне управління МНС РФ, займання почалося з бензовоза під час перекачування пально-мастильних матеріалів, потім вогонь перекинувся на ємність із паливом.

Рятувальники поспішили повідомити про локалізацію пожежі на площі 10 квадратних метрів, але пізніше уточнили, що локалізовано пожежу тільки бензовоза.

Ведеться гасіння вогню в ємності нафтоскладу й охолодження сусідніх ємностей. Площа пожежі становить уже 100 квадратних метрів.

"З превентивною метою проводиться відселення громадян села Саскилах у кількості 93 особи", – уточнили в відомстві.

В Якутії спалахнула пожежа на приватному нафтоскладі Telegram РИА Новости

Ведеться гасіння вогню в ємності нафтоскладу Якутия24

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