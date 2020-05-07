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7 травня • оновлено в 18:46
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У РФ влаштували телеміст із українським нардепом і захотіли "дружби"

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В ефірі росТБ влаштували відеоміст Перемоги, долучивши до нього українського нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина, а також лідерку опозиційної партії "Єдина Грузія – демократичний рух" Ніно Бурджанадзе.

Так у РФ вирішили заявити, що країна готова відновити парламентський діалог із Україною та Грузією. Як повідомляють РИА Новости, ефір організував медіацентр "Росія сьогодні".

"Хотів би від імені своїх колег, російських парламентарів, підтвердити нашу всебічну готовність до відновлення в повному обсязі нашого парламентського діалогу і з нашими однодумцями, і з нашими опонентами", – сказав голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

"Ми у вашому розпорядженні": в РФ влаштували телеміст із українським нардепом і захотіли "дружби"

Звертаючись до Волошина та Бурджанадзе, він зазначив, що російські парламентарі не бояться гострих тем.

"Нам є що сказати, і ми готові чути аргументи наших співрозмовників", – заявив він.

Водночас російський сенатор висловив переконання, що саме парламентарі повинні ініціювати такий діалог, якщо відновлення відносин "поки неможливе на інших рівнях".

"Ми в цьому сенсі у вашому розпорядженні", – запевнив Косачов українських і грузинських учасників телемосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін вважає, що ймовірність домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами є.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
російська пропаганда
Особа
Олег Волошин
Місце
Росія
Теги
ЗМІ "Опозиційна платформа - За життя" Росія - країна-агресор
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