"Заблукали!" У Росії оскандалились, висадивши з потяга дипломатів США

У Росії після перевірки документів із потяга Ненокса – Сєвєродвінськ висадили трьох співробітників посольства США.
Інцидент стався ще в понеділок, 14 жовтня. Дипломати перебували з офіційною поїздкою та повідомили про неї міністерство оборони, що пізніше підтвердили і в МЗС РФ, передає "Русская служба ВВС".
Водночас російські дипломати заявили, що американці попереджали про поїздку в Архангельськ, а не Сєвєродвінськ, який розташований в Архангельській області.
"Повністю підтверджуємо позицію американського посольства, що це була офіційна поїздка, і що вони повідомили міноборони РФ про свої плани. Але тільки заявляли вони про намір відвідати Архангельськ, а опинилися в підсумку в потязі Ненокса – Сєвєродвінськ. Мабуть, заблукали", – йдеться у заяві.
"Готові подарувати американському посольству карту", – також пожартувала пресслужба.
За словами російських правоохоронців, громадян США зняли з потяга, запідозривши в порушенні правил перебування в Росії. Це п. 1.1 ст. 18.8 Кодексу про адміністративні правопорушення ("Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в РФ або режиму перебування").
Журналісти уточнюють, що затриманими на вокзалі в Сєвєродвінську виявилися військово-морський аташе при посольстві США, капітан першого рангу Вільям Уітсітт Кертіс, аташе при посольстві Джеррі Арріола Ентоні та військовий аташе полковник Д.С. Данн.
За деякими даними, в американців не було документів, що дають дозвіл на в'їзд на режимну територію. Після перевірки документів чиновників відпустили.
Ілюстрація
МК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 серпня у Росії трапився вибух на військовому полігоні поряд із селищем Ненокса у 40 км від Сєвєродвінська (Архангельська область).
Жителі Архангельська та Сєвєродвінська через загрозу радіації почали масово скуповувати йод в аптеках.
Побоюючись підвищеного рівня радіації в регіоні, постраждалих у результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою.
Біля місця вибуху у Білому морі помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
У результаті вибуху загинули п'ятеро інженерів-атомників. Корпорація "Росатом" оприлюднила прізвища та фото загиблих.
За даними "Росатома", причиною НП став вибух малогабаритного ядерного реактора.
Американська розвідка отримала іншу інформацію. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що вибухнула крилата ракета Skyfall (з ядерною установкою "Буревісник").
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