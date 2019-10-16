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16 жовтня • оновлено в 23:17
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"Заблукали!" У Росії оскандалились, висадивши з потяга дипломатів США

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У Росії після перевірки документів із потяга Ненокса – Сєвєродвінськ висадили трьох співробітників посольства США.

Інцидент стався ще в понеділок, 14 жовтня. Дипломати перебували з офіційною поїздкою та повідомили про неї міністерство оборони, що пізніше підтвердили і в МЗС РФ, передає "Русская служба ВВС".

Водночас російські дипломати заявили, що американці попереджали про поїздку в Архангельськ, а не Сєвєродвінськ, який розташований в Архангельській області.

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"Повністю підтверджуємо позицію американського посольства, що це була офіційна поїздка, і що вони повідомили міноборони РФ про свої плани. Але тільки заявляли вони про намір відвідати Архангельськ, а опинилися в підсумку в потязі Ненокса – Сєвєродвінськ. Мабуть, заблукали", – йдеться у заяві.

"Готові подарувати американському посольству карту", – також пожартувала пресслужба.

За словами російських правоохоронців, громадян США зняли з потяга, запідозривши в порушенні правил перебування в Росії. Це п. 1.1 ст. 18.8 Кодексу про адміністративні правопорушення ("Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в РФ або режиму перебування").

Журналісти уточнюють, що затриманими на вокзалі в Сєвєродвінську виявилися військово-морський аташе при посольстві США, капітан першого рангу Вільям Уітсітт Кертіс, аташе при посольстві Джеррі Арріола Ентоні та військовий аташе полковник Д.С. Данн.

За деякими даними, в американців не було документів, що дають дозвіл на в'їзд на режимну територію. Після перевірки документів чиновників відпустили.

Ілюстрація

Ілюстрація

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Вибух на полігоні під Архангельском Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія Архангельськ
Теги
дипломат скандали Новини Росії
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