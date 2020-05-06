Зображення Сталіна на мозаїці в храмі Збройних сил РФ, який будується в Підмосков'ї, є доречним, тому що він "повернув релігію".

Про це в інтерв'ю "Комсомольской правде" заявив заступник міністра оборони, начальник Головного військово-політичного управління Андрій Картаполов. Він вважає, що критика йде з-за кордону.

"Йосип Віссаріонович – це наш верховний головнокомандувач, голова Ради народних комісарів. Він на собі виніс весь тягар війни, ухвалював найвідповідальніші рішення. Та й релігію загалом повернув. Чому ми повинні його соромитися?" – зазначив чиновник.

У Міноборони виправдали зображення в храмі Сталіна ТАСС

За його словами, критика через появу зображення диктатора йде від "якихось панів з-за бугра".

Картаполов додав, що ініціатором зведення храму став міністр оборони Сергій Шойгу.

Як пише "Радіо Свобода", про мозаїку стало відомо місяць тому. На ній зображений парад, який відбувся 24 червня 1945 року і присвячений перемозі над нацистською Німеччиною, а також портрет Сталіна.

Частина представників Російської православної церкви висловилася проти його зображення в спорудженні.

Так, глава синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда зазначив, що зі Сталіним пов'язано багато бід у житті людей, які неможливо викреслити з історії.

Історик Дмитро Поспеловський уточнив, що протягом десятиліття з 1931 по 1941 роки було заарештовано або розстріляно 80-85% священиків.

У Міноборони виправдали зображення в храмі Сталіна radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім Сталіна на мозаїці в храмі зображений президент Росії Володимир Путін, а також напис "Крим наш".

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