У РФ вихователька викинула одну дитину з коляски та вдарила по лобі іншу. Відео

Виховательку дитячого будинку "Сонечко" в російській Самарі вигнали з роботи за те, що вона викинула дитину з коляски.

Кадри того, як жінка поводиться з дітьми, були опубліковані в соціальних мережах 2 липня. На відео видно, що вона також ударила по лобі ще одну дитину (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

Вихователька в Самарі викинула дитину з коляски Кадр відео ДТРК Самара

"За вказаними фактами директором ДКУОЗ СО "Будинок дитини "Сонечко" спеціалізований" проведено службову перевірку щодо вихователів, які працювали на зміні ... За результатами проведеної перевірки зазначений факт підтвердився, прийнято рішення про припинення з 3 липня трудових відносин з працівниками з ініціативи роботодавця за пунктом 8 частини 1 статті 81 Трудового кодексу РФ ", – заявили РИА Новости в пресслужбі Міністерства соціально-демографічної та сімейної політики Самарської області.

Також була звільнена співробітниця, яка спостерігала за тим, що відбувається.

Обидва вихователя раніше не притягувалися до дисциплінарної відповідальності. Міністерство проводить перевірку обставин та причин такого вчинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єкатеринбурзі п'яна вихователька заснула в робочий час в приватному дитячому садку.