У РФ студенту для дистанційного навчання доводиться лізти на дерево, щоб зловити інтернет. Фото і відео

Студенту Омського інституту водного транспорту Олексію Дудоладову з села Станкевичі доводитися лізти на березу на восьмиметрову висоту, щоб зловити 3G і вийти в Zoom для навчання.

У зв'язку з цим хлопець записав на своїй сторінці в Instagram звернення до губернатора області Олександра Буркова (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студент поскаржився, що вдома у нього інтернет тільки 2G, якого не вистачає для навчання. Тому йому доводиться ризикувати життям, оскільки на вулиці зараз холодно. Він сказав, що вже двічі хворів на двобічну пневмонію.

"Влітку цього року я став популярним блогером в "ТікТоке" і проводив прямі ефіри з берези. Але, розумієте, зараз не травень місяць на дворі, і мені доводиться жертвувати своїм здоров'ям. Я вже хворів двосторонньою пневмонією. Олександр Леонідович, я б хотів уточнити від імені всіх студентів, у яких поганий інтернет, як вирішити це питання?" – постави запитання студент.

Дудоладов є блогером під псевдонімами "Омський колгоспник" і "Льоха з села". У його селі живе 39 осіб, і там повністю відсутня інфраструктура.

(Відео – Instagram Олексія Дудоладова)

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