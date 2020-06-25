У РФ стартувало голосування за поправки до Конституції: головне у списку – 'обнулення' Путіна

У Росії в четвер, 25 червня, почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.

Водночас проголосувати росіяни зможуть одразу за весь пакет поправок або проти всіх їх. Раніше ж зміни схвалили Держдума, Рада Федерації, регіональні парламенти та Конституційний суд РФ, повідомляє DW.

Що пропонується змінити поправками до Конституції РФ:

"Обнулення" термінів Володимира Путіна . Так особа, яка раніше обіймала або обіймає нині посаду президента, зможе знову стати кандидатом у президенти.

Президенти РФ після Путіна – не довше двох термінів . Відповідно до цієї правки, наступний глава РФ не зможе обіймати цю посаду більше двох разів. Хоча самого Путіна обмеження не стосуватиметься, адже якщо пропоновані поправки набудуть чинності, той знову зможе обиратися на пост глави держави, незважаючи на вже чотири терміни за плечима.

Президент отримує право здійснювати загальне керівництво урядом РФ . У Конституції РФ з'явиться уточнення, що глава держави має право не тільки головувати на засіданнях уряду, а й здійснює "загальне керівництво" його роботою. Тоді як прем'єр-міністр більше не зможе визначати основні напрямки роботи Кабміну, а тільки "організовувати" її за дорученнями президента.

Президент зможе призначати (після консультацій із сенаторами) і відправляти у відставку міністрів. Насамперед це стосується силового блоку – глав Міноборони, МНС, МЗС, МВС Мін'юсту. Решту пропонуватиме прем'єр, а затверджуватимуть – депутати. Також збільшиться кількість сенаторів, яких президент може призначити до Ради Федерації, до того ж сімом із них він зможе надати цю посаду довічно. Тоді як судді теж стануть залежнішими від президента – він зможе ініціювати звільнення членів Конституційного та Верховного суду.

У Росії почалося голосування за поправки до Конституції (Mos.ru)

На рівень Конституції винесено гарантії недоторканності президента після відставки – якщо захоче, він може стати довічним сенатором.

Обмеження дії міжнародного права в РФ . У Конституції з'явиться положення, яке дозволить Росії не виконувати рішення міжнародних органів.

У Росії з'явиться новий конституційний орган – Державна рада. Формуватиме його президент, а його члени – визначатимуть напрями внутрішньої і зовнішньої політики.

Також Путін хоче прописати в Конституції, що Росія є правонаступницею Радянського Союзу. Ще він запропонував затвердити в Основному законі не тільки захист суверенітету й цілісності Росії, але й підтримку співвітчизників за кордоном. Так РФ заявляє про готовність відстоювати їхні права і захищати інтереси.

У поправках розширено обмеження для держслужбовців. Тепер чиновникам, депутатам і суддям заборонять мати іноземне громадянство або посвідку на проживання в іншій країні. А президентом зможе стати тільки людина, яка на момент вступу на посаду ніколи не мала документа про право постійно жити за кордоном. Ще чиновники, депутати, судді, прокурори і глави регіонів не зможуть мати рахунки та зберігати цінності за кордоном.

Росіяни голосують за поправки до Конституції РФ (РИА Новости)

Так, під час голосування росіяни повинні відповісти на запитання про те, чи схвалюють вони відповідні зміни до головного закону, і варіантів відповіді тільки два: "так" і "ні".

Голосування триватиме сім днів – із 25 червня по 1 липня (середа буде офіційним вихідним), щоб не збирати одразу багато людей на дільницях.

Водночас, щоб потік тих, хто голосу, був рівномірним, дільничні виборчі комісій склали рекомендації мешканцям кожного будинку, коли краще прийти.

Якщо ж людина зареєстрована в одному місці, а живе або тимчасово опинилася в іншому, вона може проголосувати онлайн або вдома. У Росії ввели навіть пересувні дільниці, які привезуть у будь-який двір із 25 по 30 червня, якщо від мешканців надійде багато заявок на таке голосування.

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