У РФ пригрозили США ядерним ударом: що сталося
У РФ заявили, що в разі ракетної атаки з борта підводних човнів США, вони будуть відповідати ядерним ударом.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувавши на повідомлення про переозброєння американських субмарин Trident-2 ракетами з ядерним зарядом малої потужності, передає MK.RU.
"Як ми вже не раз роз'яснювали, вважаємо такий крок небезпечним. Ми вважаємо, що він є таким елементом дестабілізації", – заявила Захарова.
За її словами, дії США спрямовані на стирання кордонів між стратегічною та нестратегічною ядерною зброєю, що веде до зниження ядерного порогу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.