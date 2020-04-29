У РФ пригрозили США ядерним ударом: що сталося

У РФ заявили, що в разі ракетної атаки з борта підводних човнів США, вони будуть відповідати ядерним ударом.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувавши на повідомлення про переозброєння американських субмарин Trident-2 ракетами з ядерним зарядом малої потужності, передає MK.RU.

"Як ми вже не раз роз'яснювали, вважаємо такий крок небезпечним. Ми вважаємо, що він є таким елементом дестабілізації", – заявила Захарова.

Випробування балістичної ракети Trident-2 DW

За її словами, дії США спрямовані на стирання кордонів між стратегічною та нестратегічною ядерною зброєю, що веде до зниження ядерного порогу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.