У РФ полковник поліції попросив вибачення за удар жінці ногою в живіт на протесті: постраждала в реанімації

У поліції Санкт-Петербурга попросили вибачення в 54-річної Маргарити Юдіної, яку один із правоохоронців вдарив ногою в живіт 23 січня під час акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомив Telegram-каналу "Mash на Мойці" завідувач 9 відділення лікарні НДІ ім. Джанелідзе Сергій Фалевко, жінка була госпіталізована в кардіо-хірургічну реанімацію в стані середнього ступеня тяжкості.

Постраждалу в лікарні відвідав начальник Управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади Санкт-Петербурга полковник Сергій Музика.

Він кілька разів перепросив від імені всього особового складу, пообіцяв розібратися і покарати винних, а також запропонував будь-яку допомогу (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

"Від імені керівництва главку, від себе особисто, від усього особового складу главку приношу вам вибачення. Це не наші методи", – зазначив полковник.

Юдіна прийняла вибачення.

Зі свого боку глава комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн написав у Twitter, що росгвардієць, який ударив жінку ногою в живіт, буде звільнений. Також він опублікував його фото.

"На жаль, це контрактник 107-го полку 55-ї дивізії Росгвардії (Москва). Зідзвонився з керівництвом відомства. Вже ухвалено рішення його звільнити", – зазначив депутат.

Пізніше в лікарні заявили, що виписують пацієнтку.

"Нині стан задовільний, готова до виписки. Власне кажучи, вона сама цього побажала ще з ранку. Свідчень для перебування в стаціонарі немає. У неї був етап інтенсивної терапії, який був пов'язаний із динамічним спостереженням за пацієнтом", – розповів завідувач.

Росгвардієць, який ударив жінку ногою в живіт Twitter Олександра Хінштейна

Скрин Twitter

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