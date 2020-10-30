У РФ поліцейські застрелили 16-річного ісламіста, який напав на відділок. Фото

У ніч на 30 жовтня в Кукморському районі Татарстану (РФ) поліцейські застрелили 16-річного підлітка, який кинув дві пляшки з горючою сумішшю на територію відділу поліції і вдарив ножем одного зі співробітників.

Як повідомляється на офіційному сайті республіканського управління МВС, підліток, після того як кинув "коктейлі Молотова" на територію відділу поліції, спробував сховатися. Двоє поліцейських стали його переслідувати. Він почав погрожувати співробітникам ножем і поранив одного з поліцейських.

Поліцейський вистрілив у підлітка, він помер від отриманих поранень. Співробітника, який отримав ножові поранення, госпіталізовано.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтями про замах на теракт і про посягання на життя співробітника правоохоронних органів. За версією відомства, підліток тричі вдарив поліцейського ножем. Інший співробітник зробив попереджувальні постріли в повітря, після чого "був змушений відкрити вогонь на ураження".

Telegram-канал Baza повідомляє, що підліток під час нападу кричав: "Бог мене врятує, всі невірні, Аллах акбар". Поліцейські вистрілили в нього 12 разів, шість куль влучили в нападника.

Зловмисника звуть Віталій Антіпов. Підліток був вихідцем із Башкирії й перебував на обліку в поліції як схильний до екстремізму. Незадовго до нападу він опублікував в інтернеті "якесь звернення із закликами до Джихаду".

За даними Telegram-каналу Readovka, Антіпов працював у кафе "Баракат", господар якого Марат Замалєєв відсидів майже 15 років за диверсію й незаконне виготовлення зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL: