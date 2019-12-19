Головна Новини
19 грудня • оновлено в 23:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

1.9т
Читати матеріал російською

У кількох містах Росії сильний вітер повалив на землю новорічні ялинки.

Це сталося, зокрема, в Іваново, Волгограді, Рязані та Юр'єв-Польському, повідомляє "РИА Новости" в Twitter. При інцидентах ніхто не постраждав.

"Через поривчастий вітер погнувся стовбур новорічної ялинки, встановленої на площі Леніна. Значного збитку стихія штучному дереву не завдала. Ялинка вдень була знеструмлена", – йдеться в повідомленні мерії Іваново.

Новини
В Італії запалили найбільшу у світі ялинку: чарівні фото й відео

Ялинка на площі Леніна в Іваново

Ялинка на площі Леніна в Іваново

twitter.com/rianru

Уточнюється, що новорічне дерево відвезуть на ремонтну базу АТ "Ивгортеплоэнерго", де його полагодять, а потім повернуть на колишнє місце.

У Волгограді, за словами мера Сергія Воропанова, встановити ялинку на місце не вийде. Влада постарається її оперативно замінити.

"Хочу запевнити, що ми постараємося в найкоротші терміни встановити на центральній площі лісову красуню, щоб місто зустріло 2020 рік у безпеці та зі святковим настроєм", – додав мер.

У Рязані через вітер впала ялина біля приватного торгового центру "Барс". Дерево підняли назад.

Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

twitter.com/rianru

Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

twitter.com/rianru

Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

twitter.com/rianru

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Новорічна ялинка Новий Рік-2020 фотографии Новини Росії
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
2
10
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Кому шо, а у колхозников один вопрос: Шо там в России? С утра прессуху Вовы посмотрели, потом ФСБ, потом елки....Комплекс младшего братика он такой...не отпускает!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сергеев Артем,хоть сдесь узнаешь, что там на роССии,а-то тебе некогда выйти с подвала и посмотреть на реальность.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха, жопорукая страна и ботоксный недофюрер! трепещи Маск!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сергеев Артем,ураган у тебя в дуршлаге каждый день.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Сергеев Артем, так в расее всегда ураган, именно он заставляет людей есть с лопат и лепить петухов из навоза!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Червоний Данило
Червоний Данило
даже природа против кац-апов! думаю что до 31 числа на россии что то случится серьезное! может грохнут карлика. или взорвут кремль. и то и другое было бы хорошим подарком к НГ! простой люб, батраки и просто чушки, уже устали от карлика, его пафоса и ту-пости!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги