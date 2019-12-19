Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

У кількох містах Росії сильний вітер повалив на землю новорічні ялинки.
Це сталося, зокрема, в Іваново, Волгограді, Рязані та Юр'єв-Польському, повідомляє "РИА Новости" в Twitter. При інцидентах ніхто не постраждав.
"Через поривчастий вітер погнувся стовбур новорічної ялинки, встановленої на площі Леніна. Значного збитку стихія штучному дереву не завдала. Ялинка вдень була знеструмлена", – йдеться в повідомленні мерії Іваново.
Ялинка на площі Леніна в Іваново
twitter.com/rianru
Уточнюється, що новорічне дерево відвезуть на ремонтну базу АТ "Ивгортеплоэнерго", де його полагодять, а потім повернуть на колишнє місце.
У Волгограді, за словами мера Сергія Воропанова, встановити ялинку на місце не вийде. Влада постарається її оперативно замінити.
"Хочу запевнити, що ми постараємося в найкоротші терміни встановити на центральній площі лісову красуню, щоб місто зустріло 2020 рік у безпеці та зі святковим настроєм", – додав мер.
У Рязані через вітер впала ялина біля приватного торгового центру "Барс". Дерево підняли назад.
twitter.com/rianru
twitter.com/rianru
twitter.com/rianru
У Вологді, Іванові, Рязані і Юр'єв-Польському через сильний вітер впали новорічні ялинки pic.twitter.com/FVtkkZwPO5- РІА Новини (@rianru) December 19, 2019
Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.
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