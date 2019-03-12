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"У Радянський Союз хочу!" У Росії дівчинка влаштувала істерику через "смачну ковбасу і морозиво". Відеофакт

2.2тЧитати матеріал російською

У Росії маленька дівчинка влаштувала істерику, вимагаючи повернути СРСР.

На відео, розміщеному в соцмережах, дитина плаче і повторює, що тоді "було все справжнє".

"- Чого ти плачеш, можеш сказати? – У Радянський Союз хочу! – А чому? – Там весело, там добре, там ковбаса смачна, морозиво, все справжнє, навіть пісеньки!" - розмовляє дівчинка з мамою.

На питання, чим зараз не задоволена дитина і звідки вона знає про принади Радянського Союзу, дівчинка відповідає:

"Зараз усе не справжнє, хочу туди! Ось літні розказують, показують усе звідти, зроби Радянський Союз!"

Дівчинка хоче в СРСР

Дівчинка хоче в СРСР

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"Росія агресивніша, ніж СРСР": Ще одна країна оголосила про серйозну загрозу

У коментарях жахаються силі пропаганди в Росії.

"Будеш у труси вату замість прокладок вставляти, жопу газетами витирати, за ох**ною ковбасою години три стояти в черзі, туфлі фірми "Скороход" носитимеш. Усе ще попереду!" "Нове покоління Роісі", "Ось що пропаганда животворяща робить з умами дітей!", "Бідна дитина, їй про майбутнє думати, а вона в минуле хоче", - пишуть користувачі.

"У Радянський Союз хочу!" У Росії дівчинка влаштувала істерику через "смачну ковбасу і морозиво". Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії знайшли дівчинку-мауглі, яка в 5 років не вміє розмовляти.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
СРСР
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапы - конченый быдлоскот, живущий только прошлым.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Девочка....уже все...
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