У Путіна зробили цинічну заяву про скасування телемосту з Україною

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує про те, що телеміст між РФ і Україною не відбувся.

"Жалкуємо, що телеміст між РФ і Україною не відбувся. Очевидно, українська сторона до цього ще не готова", – сказав він, передає РІА Новини.

Він додав, що "спілкування людей ніколи не може бути передчасним".

Дмитро Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

При цьому пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

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