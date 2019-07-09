ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Путіна зробили цинічну заяву про скасування телемосту з Україною

Читати матеріал російською

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує про те, що телеміст між РФ і Україною не відбувся.

"Жалкуємо, що телеміст між РФ і Україною не відбувся. Очевидно, українська сторона до цього ще не готова", – сказав він, передає РІА Новини.

Він додав, що "спілкування людей ніколи не може бути передчасним".

Новини
Телеміст NewsOne з Росією: з'ясувалося, як Путін вирішив вдарити по Україні та Грузії

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

  • Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

  • При цьому пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Телеміст із Росією
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
43
15
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Рагули они и в ньюГабоне, рагули!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Скирда Женя
Скирда Женя
Мразь москалёвско-усатоая !!! Цинизм 100го уровня!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Альгин Михаил
Альгин Михаил
"общение людей никогда не может быть преждевременным". Действительно: "циничное заявление".
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel