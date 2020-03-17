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17 березня • оновлено в 15:24
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У Путіна запідозрили онкологію: його однокурсник розкрив деталі

8.9т
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Президент Росії Володимир Путін може бути смертельно хворий, на що вказує ряд фактів.

Про це в інтерв'ю "Гордон" розповів однокурсник Путіна по інституту КДБ, колишній розвідник Юрій Швець.

"Можу з високою часткою впевненості припустити, що у нього, швидше за все, онкологія, звідси інформація, що він скоро залишить публічну політику", – заявив Швець.

Юрій Швець та Володимир Путін

Юрій Швець та Володимир Путін

За його словами, на користь швидкого відходу Путіна говорить поспішність, з якою він запустив поправки в Конституцію РФ, серед яких встановлюється недоторканність колишнього президента.

"З недавніх пір Путін тягає за собою в закордонні поїздки біотуалет. Раніше такого не було, і це зрозуміло, він же 20 років пнувся суперменом виглядати. І раптом – "нічний горщик", який неможливо приховати від сторонніх очей", – зазначив екс-розвідник.

Він додав, що навіть генсек СРСР Леонід Брежнєв такого не робив, хоча була інформація, що ЦРУ полює за його "аналізами", щоб визначити, чим він хворий і скільки йому залишилося.

"Події в Держдумі виглядають так, ніби у Путіна розлад шлунка в гострій формі і він біжить стрімголов в туалет, боячись не встигнути. Мабуть, у нього відлік пішов на місяці", – вважає Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
смерть
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Не кажному разветчику дано разведать наличие ночного горшка, который таскает с собой Путен. Такое могут только настоящие Штырлицы наподобие однокурсника Путена.
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фил филька
фил филька
дык у него же стопицот клонов! это же упоротые сами и утверждают. так что опять зрада))
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