У Путіна запідозрили онкологію: його однокурсник розкрив деталі

Президент Росії Володимир Путін може бути смертельно хворий, на що вказує ряд фактів.

Про це в інтерв'ю "Гордон" розповів однокурсник Путіна по інституту КДБ, колишній розвідник Юрій Швець.

"Можу з високою часткою впевненості припустити, що у нього, швидше за все, онкологія, звідси інформація, що він скоро залишить публічну політику", – заявив Швець.

Юрій Швець та Володимир Путін

За його словами, на користь швидкого відходу Путіна говорить поспішність, з якою він запустив поправки в Конституцію РФ, серед яких встановлюється недоторканність колишнього президента.

"З недавніх пір Путін тягає за собою в закордонні поїздки біотуалет. Раніше такого не було, і це зрозуміло, він же 20 років пнувся суперменом виглядати. І раптом – "нічний горщик", який неможливо приховати від сторонніх очей", – зазначив екс-розвідник.

Він додав, що навіть генсек СРСР Леонід Брежнєв такого не робив, хоча була інформація, що ЦРУ полює за його "аналізами", щоб визначити, чим він хворий і скільки йому залишилося.

"Події в Держдумі виглядають так, ніби у Путіна розлад шлунка в гострій формі і він біжить стрімголов в туалет, боячись не встигнути. Мабуть, у нього відлік пішов на місяці", – вважає Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед Держдумою, підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися.

В результаті Держдума РФ проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

З повним текстом історичної промови глави країни-агресора можна ознайомитися тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.