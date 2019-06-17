У Путіна влаштували бій на смерть за Донбас: з'явилося пояснення нової посади Бабича

Новий куратор терористичних "ДНР" і "ЛНР" Михайло Бабич отримав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії для того, щоб обійти свого попередника Владислава Суркова.

Про це пише Telegram-канал Легитимный з посиланням на наближені до керівництва Росії джерела.

Так, відзначається, що в адміністрації президента Росії Володимира Путіна йшла "боротьба за кураторство не на життя, а на смерть". Зокрема, протистояння розгорілося між Бабичем і екс-куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковим.

Бабич і Сурков

"Головний підсумок, що Сурков тимчасово всіх переграв, але це коштувало йому вічного заступника і найближчого друга Олега Говоруна", – розповіло джерело.

"Війна" тільки в самому розпалі. Бабич тільки зміцнився і отримав вже важелі та інструменти і зараз увійде в гру, переманивши до себе багатьох "гравців", які розсварилися з Сурковим. Бабичу терміново необхідно показати шикарний результат, а не звіти", – пояснило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помічник президента РФ Владислав Сурков покинув пост головного куратора "Л/ДНР", і його місце зайняв Михайло Бабич.

Пізніше глава МЗС України Павло Клімкін зробив заяву про нового куратора "Л/ДНР".

Також з'явилося пояснення щодо кураторів "Л/ДНР" з Москви.

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