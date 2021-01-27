У Путіна визнав серйозні розбіжності з Байденом щодо України

У Кремлі визнали серйозні розбіжності між Росією та США щодо питання України.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Він додав, що Володимир Путін і лідер Штатів Джо Байден не обговорювали перспективи особистої зустрічі.

"У термінах Росії і США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони готові до діалогу ... Як така особиста зустріч не обговорювалася, тема візитів не обговорювалася, але була підкреслена готовність і намір продовжувати діалог", – сказав він.

За словами Пєскова, телефонна розмова Путіна і Байдена була "робочою та відвертою". Він додав, що розмова відбулася за ініціативою російської сторони. Лідери країни говорили більше 35 хвилин.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден провів перші переговори по телефону з російським лідером Володимиром Путіним, під час яких він висловив підтримку Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Штатів Байден пожартував про перші телефонні переговори з президентом РФ Путіним.

Також у президента України Володимира Зеленського прокоментували переговори Байдена з Путіним.