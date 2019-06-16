У Путіна виявили два "палаци" у Франції: з'явилося підтвердження

Сім'я президента Росії Володимира Путіна володіє найдорожчою нерухомістю у французькому курорті Біарріц.
Як пише Радіо Свобода, розслідування провело видання Time. Журналістам вдалося знайти агента з нерухомості Лорен Вебер, яка в 2012 році уклала угоду про купівлю особняка з можливим зятем Путіна Кирилом Шамаловим і дочкою президента Росії Катериною Тихоновою.
За словами Вебер, вони особисто укладали угоду. Покупцем є Шамалов, а продавцем – Геннадій Тимченко, бізнесмен з найближчого оточення Володимира Путіна. Лорен Вебер також розповіла, що в минулому році дзвонила Шамалова і питала його про те, як їй реагувати на підвищену увагу до особняка з боку журналістів, на що той попросив агента "нічого нікому не говорити".
Інформацію про те, що особняк дійсно належить Шамалову і Тихонової, підтвердила заступник мера Біарріца Джоселін Кастеньед. Також, за її словами, "містяни часто бачать їх під час прогулянки на ринку".
Ще одна вілла, що належить близьким Путіна, знаходиться в сусідньому з Біарріц містечку Англет і в даний час ремонтується. Згідно із земельним реєстром, власником вілли в стилі ар-деко є петербурзький бізнесмен Артур Очеретний – нинішній чоловік колишньої дружини президента Росії Людмили Путіної. За даними ЗМІ, вони вступили в шлюб в 2015 році – через два роки після того, як подружжя Путіни розлучилося.
Володимир Путін
Російський консул в Біарріце Олександр де Міллер де ла Серда розповів, що колишня дружина президента Росії приїздила на курорт майже щороку – як до, так і після розлучення. За його словами, він часто бачить її під час цих візитів за кермом орендованого автомобіля. Зупиняється екс-дружина президента або в одному з найдорожчих готелів міста "Мірамар", або в особняку, який, як сформулював консул, "належить нашому спільному другові з петербурзького оточення Путіна".
За даними Time, сам Путін теж любив приїжджати в Біарріц. Влітку 1999 року саме під час відпочинку з сім'єю на цьому курорті йому прийшло "термінове повідомлення з Кремля" про те, що тодішній президент Росії Борис Єльцин хоче бачити його своїм наступником. Російський консул в Біарріце також підтвердив, що оточення Путіна має особливу прихильність до цього місця.
У свою чергу, видання Znak.com зазначає, що нерухомість, придбана в 2012 році ймовірним зятем Путіна Кирилом Шамаловим, представляє з себе чотириповерховий особняк на березі моря площею близько 300 квадратних метрів.
Площа всієї ділянки – приблизно 2000 квадратних метрів. За оцінкою архітектора П'єра Форро, який ремонтував особняк 7 років тому, його вартість становить більше трьох з половиною мільйонів євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст розповів, що Володимир Путін витрачає мільйони доларів щорічно на свої примхи. Всі гроші йдуть йому прямо з російського бюджету.
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