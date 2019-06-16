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У Путіна виявили два "палаци" у Франції: з'явилося підтвердження

12.8тЧитати матеріал російською

Сім'я президента Росії Володимира Путіна володіє найдорожчою нерухомістю у французькому курорті Біарріц.

Як пише Радіо Свобода, розслідування провело видання Time. Журналістам вдалося знайти агента з нерухомості Лорен Вебер, яка в 2012 році уклала угоду про купівлю особняка з можливим зятем Путіна Кирилом Шамаловим і дочкою президента Росії Катериною Тихоновою.

За словами Вебер, вони особисто укладали угоду. Покупцем є Шамалов, а продавцем – Геннадій Тимченко, бізнесмен з найближчого оточення Володимира Путіна. Лорен Вебер також розповіла, що в минулому році дзвонила Шамалова і питала його про те, як їй реагувати на підвищену увагу до особняка з боку журналістів, на що той попросив агента "нічого нікому не говорити".

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Інформацію про те, що особняк дійсно належить Шамалову і Тихонової, підтвердила заступник мера Біарріца Джоселін Кастеньед. Також, за її словами, "містяни часто бачать їх під час прогулянки на ринку".

Ще одна вілла, що належить близьким Путіна, знаходиться в сусідньому з Біарріц містечку Англет і в даний час ремонтується. Згідно із земельним реєстром, власником вілли в стилі ар-деко є петербурзький бізнесмен Артур Очеретний – нинішній чоловік колишньої дружини президента Росії Людмили Путіної. За даними ЗМІ, вони вступили в шлюб в 2015 році – через два роки після того, як подружжя Путіни розлучилося.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський консул в Біарріце Олександр де Міллер де ла Серда розповів, що колишня дружина президента Росії приїздила на курорт майже щороку – як до, так і після розлучення. За його словами, він часто бачить її під час цих візитів за кермом орендованого автомобіля. Зупиняється екс-дружина президента або в одному з найдорожчих готелів міста "Мірамар", або в особняку, який, як сформулював консул, "належить нашому спільному другові з петербурзького оточення Путіна".

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За даними Time, сам Путін теж любив приїжджати в Біарріц. Влітку 1999 року саме під час відпочинку з сім'єю на цьому курорті йому прийшло "термінове повідомлення з Кремля" про те, що тодішній президент Росії Борис Єльцин хоче бачити його своїм наступником. Російський консул в Біарріце також підтвердив, що оточення Путіна має особливу прихильність до цього місця.

У свою чергу, видання Znak.com зазначає, що нерухомість, придбана в 2012 році ймовірним зятем Путіна Кирилом Шамаловим, представляє з себе чотириповерховий особняк на березі моря площею близько 300 квадратних метрів.

Площа всієї ділянки – приблизно 2000 квадратних метрів. За оцінкою архітектора П'єра Форро, який ремонтував особняк 7 років тому, його вартість становить більше трьох з половиною мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст розповів, що Володимир Путін витрачає мільйони доларів щорічно на свої примхи. Всі гроші йдуть йому прямо з російського бюджету.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Франція
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Иванов Петр
Иванов Петр
Нахрен Путину сараи французские, когда у него палаты в кремле.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну значит заберут скоро после очередной брехни карлика)))))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А че, завидно?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чорный Сашко, если вы не в курсе то за сбор клубники студент зарабатывает по 500-700 евро минимум )))))))а в вашем мухосранске столько где можно заработать не напрягаясь и не рискуя?)))))
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Смирнов Алексей, а тебе то как завидуют, собирать клубнику в пшекии по безвизу это ли не счастье?)))
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