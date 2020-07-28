У Путіна висловилися про повернення Росії в СЦКК на Донбасі

У Кремлі заявили, що поки не можуть говорити про конкретні умови повернення російських військових у Спільний центр контролю та координації припинення вогню і стабілізації обстановки на Донбасі (СЦКК).

Таку позицію російської влади висловив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, ця тема є "досить складною субстанцією".

"Є відомі причини, за якими російські офіцери не стали брати участь, були відкликані з СЦКК. Після того, як це питання буде опрацьовано на предмет визначення модальності, гарантій їхньої рівноправної участі, тоді можна буде думати. Поки говорити про якісь конкретні умови складно", – сказав він.

Прессекретар Путіна висловив переконання, мовляв, якщо ретроспективно подивитися на ситуацію, яка передувала виходу російських офіцерів із СЦКК, то можна зрозуміти, що заважало продовженню цієї практики.

"Ця тема є досить складною субстанцією. Ніхто не відмовляється обговорювати це питання, але спочатку його потрібно разом обговорювати й опрацьовувати", – повторив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія не є стороною у війні на Донбасі, а тому не має ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.