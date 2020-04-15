У Путіна вирішили відмовитися від параду на 9 травня

У Росії вирішили перенести парад на честь 9 травня на більш пізню дату через пандемію COVID-19.

Як передає РБК з посиланням на джерела в Кремлі і Міноборони, офіційно про це планують оголосити до кінця поточного тижня.

Повідомити таку новину може і особисто глава Росії Володимир Путін. Очікується, що це також може статися на засіданні Радбезу 16 квітня.

Парад в Москві

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна попросили перенести парад в Москві з 9 травня. З таким зверненням виступили російські ветеранські організації.

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