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15 квітня • оновлено в 22:19
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У Путіна вирішили відмовитися від параду на 9 травня

1.3т
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У Росії вирішили перенести парад на честь 9 травня на більш пізню дату через пандемію COVID-19.

Як передає РБК з посиланням на джерела в Кремлі і Міноборони, офіційно про це планують оголосити до кінця поточного тижня.

Повідомити таку новину може і особисто глава Росії Володимир Путін. Очікується, що це також може статися на засіданні Радбезу 16 квітня.

Парад в Москві

Парад в Москві

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна попросили перенести парад в Москві з 9 травня. З таким зверненням виступили російські ветеранські організації.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Скажите что и метро закроете, чем тогда срускому гордится?
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