У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби головного російського опозиціонера Олексія Навального і дочекатися результатів аналізів. Але заявили, мовляв, якщо ті підтвердять отруєння, то за вказаним фактом буде розпочато розслідування.

Таку позицію, зокрема, висловив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Від імені російського уряду він побажав хворому якнайшвидшого одужання, передає ТАСС.

"У Кремлі знають про важкий стан Навального. Якщо йому буде потрібен виїзд із країни на лікування, то відповідні звернення оперативно розглянуть", – запевнив Пєсков.

Він уточнив, що всю інформацію про важкий стан здоров'я опозиціонера вони дізнаються із засобів масової інформації.

"Ми знаємо, що лікарі зараз роблять все, що необхідно. Залучено, власне, в Омську кращих лікарів. І наскільки нам відомо, також із повідомлень ЗМІ, вони використовують методи телемедицини та проводять консиліуми з фахівцями в Москві", – сказав прессекретар Путіна.

Водночас підкреслив, нібито лікарі й правоохоронні органи однаково ставляться до всіх громадян Росії. Тому зазначив, що спочатку уряду потрібно дочекатися остаточних аналізів, які допоможуть лікарям визначити, що стало причиною втрати свідомості Навального.

"Після цього, якщо має місце отруєння, якщо будуть відповідні заяви або якщо інші рішення ухвалять правоохоронні органи, тоді буде розслідування", – висловився представник Кремля.

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