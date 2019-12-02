Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Путіна відповіли на заяву Зеленського щодо повернення Криму

8.3т
Читати матеріал російською

У Росії заявили про неможливість обговорення анексії Криму в будь-якому міжнародному форматі.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави України про можливе сприяння США в питанні повернення українського півострова, передає РИА "Новости".

"Реакції Кремля (на заяву Зеленського. – Ред.) бути не може, якесь обговорення теми Криму неможливе", – зазначив Пєсков.

Новини
Крим труять в окупації: жителі півострова забили на сполох

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що США могли б допомогти в питанні повернення окупованого Росією Криму.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
16
35
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кресст Оксана
Кресст Оксана
Крым - Россия и это факт , а факт - вещь упрямая...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир Миру
Мир Миру
До суду на Apple клопотання подали щодо сплати штрафу? Україні треба багато безповоротних безкоштовних грошових коштів, щоб сучасні і комфортні КПП будувати. І переселенці чекають фінансових виплат.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Страна на у (унитазия) идет в пешее эротическое путешествие ибо крыма у вас больше нет и не будет
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги