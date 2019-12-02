У Путіна відповіли на заяву Зеленського щодо повернення Криму

У Росії заявили про неможливість обговорення анексії Криму в будь-якому міжнародному форматі.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави України про можливе сприяння США в питанні повернення українського півострова, передає РИА "Новости".

"Реакції Кремля (на заяву Зеленського. – Ред.) бути не може, якесь обговорення теми Криму неможливе", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що США могли б допомогти в питанні повернення окупованого Росією Криму.

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України, відбудеться 9 грудня у Парижі.

Зеленський сказав, що на саміті планує порушувати питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

Прессекретар президента Росії Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо в ході зустрічі вирішить замінити Мінські угоди на інше.

Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня у Парижі (Франція), відбудеться у Єлисейському палаці.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь рішення".

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