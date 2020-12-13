У Путіна відповіли на чутки про таємний "бункер" президента Росії

У Кремлі спростували інформацію ЗМІ про те, що президент Росії Володимир Путін нібито закрився в "бункері" на час пандемії COVID-19.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков назвав такі заяви чутками. Його слова цитують РІА Новости.

Насамперед він запевнив, що російський лідер живе і працює в державній резиденції у Ново-Огарьові (місцевість Рублівка).

Пєсков переконує, нібито звідти Путін їздить у Кремль, із якого вже "вирушає у відрядження".

"Не так часто, як хотілося б, але все ж літає у відрядження, технологічні рішення дають йому ефект присутності в тих місцях, де йому потрібно", – заявив спікер російського уряду.

Він додав, мовляв, Путін жив у підмосковній держрезиденції в Ново-Огарьові ще до пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: