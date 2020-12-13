У Путіна відповіли на чутки про таємний "бункер" президента Росії
У Кремлі спростували інформацію ЗМІ про те, що президент Росії Володимир Путін нібито закрився в "бункері" на час пандемії COVID-19.
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков назвав такі заяви чутками. Його слова цитують РІА Новости.
Насамперед він запевнив, що російський лідер живе і працює в державній резиденції у Ново-Огарьові (місцевість Рублівка).
Пєсков переконує, нібито звідти Путін їздить у Кремль, із якого вже "вирушає у відрядження".
"Не так часто, як хотілося б, але все ж літає у відрядження, технологічні рішення дають йому ефект присутності в тих місцях, де йому потрібно", – заявив спікер російського уряду.
Він додав, мовляв, Путін жив у підмосковній держрезиденції в Ново-Огарьові ще до пандемії коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський політолог Андрій Піонтковський прокоментував чутки про хворобу Паркінсона у Володимира Путіна. Він припустив, що влада глави РФ слабшає через погіршення його здоров'я.
Журналісти під час розслідування з'ясували, нібито Путін через пандемію коронавірусу більшу частину часу проводить у Сочі. Тоді як робочі наради від веде з кабінету, який є копією його офісу в Ново-Огарьові.