У Путіна відповіли Богдану за заклик про "крок назад" на Донбасі
Екскерівник ОПУ просив російського лідера переглянути Мінські домовленості
Але прессекретар глави РФ заявив, що це не "сприятиме виходу на трек врегулювання конфлікту"
Кремль не має наміру поступатися українській стороні і переглядати Мінські домовленості щодо Донбасу. Там вважають, нібито це не сприятиме мирному врегулюванню ситуації.
Таку думку російського уряду передав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС. Так він прокоментував заклик ексглави Офісу президента України Андрія Богдана до Володимира Путіна зробити "крок назад" в питанні окупованих територій.
За словами Пєскова, ця пропозиція Богдана "не сприяє виходу на трек врегулювання конфлікту".
Він вказав на важливість того, щоб "кожна країна виконувала свої зобов'язання". Адже, за словами представника російського президента, міркування про "підміну одних домовленостей іншими" можуть відкинути сторони переговорів назад.
"Тут не потрібно робити ні крок назад, ні крок вперед. Треба кожній країні виконувати взяті на себе зобов'язання", – заявив Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан звернувся до глави Росії Володимира Путіна і закликав поступитися Україні окупованими районами Донбасу.
Він також назвав бажаного наступника Путіна.
Крім цього, ексглава ОПУ розповів, коли Кремль почав підготовку до анексії Криму та чому Україна не протистояла агресії.