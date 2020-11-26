У Путіна відповіли Богдану за заклик про 'крок назад' на Донбасі

Кремль не має наміру поступатися українській стороні і переглядати Мінські домовленості щодо Донбасу. Там вважають, нібито це не сприятиме мирному врегулюванню ситуації.

Таку думку російського уряду передав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС. Так він прокоментував заклик ексглави Офісу президента України Андрія Богдана до Володимира Путіна зробити "крок назад" в питанні окупованих територій.

За словами Пєскова, ця пропозиція Богдана "не сприяє виходу на трек врегулювання конфлікту".

Він вказав на важливість того, щоб "кожна країна виконувала свої зобов'язання". Адже, за словами представника російського президента, міркування про "підміну одних домовленостей іншими" можуть відкинути сторони переговорів назад.

"Тут не потрібно робити ні крок назад, ні крок вперед. Треба кожній країні виконувати взяті на себе зобов'язання", – заявив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL: