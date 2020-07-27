У Путіна відмовилися гарантувати перемир'я на Донбасі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія не є стороною у війні на Донбасі, а тому не повинна ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.

Ситуацію на сході України він укотре назвав "українським конфліктом" і вказав на важливість обома його сторонами дотримуватися своїх зобов'язань і домовленостей. Його слова цитує ТАСС.

"Стосовно будь-яких гарантій із боку Росії: у цьому випадку я не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України", – висловився прессекретар Путіна про те, за яких умов Кремль може гарантувати дотримання режиму припинення вогню.

Він назвав перемир'я на Донбасі значним і позитивним кроком у бік "зміцнення взаємної довіри та розрядки напруженості на лінії зіткнення". Водночас ще раз уточнив, нібито Москва тут ні до чого.

"На рівні "нормандського формату" [закріпити цю домовленість] – це одна річ, а будь-які гарантії з боку Росії... Не РФ є учасником конфлікту", – повторив Пєсков позицію Кремля.

Відповідаючи ж на запитання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо ситуації на Донбасі, прессекретар Путіна закликав "спиратися на ті формулювання, які є в мінському Комплексі заходів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі ООС заявили, що після початку режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування 27 липня на Донбасі зафіксовано декілька порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.