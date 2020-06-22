У Путіна відхрестилися від територіальних претензій до країн-сусідів

Росія нібито не має ніяких територіальних претензій до сусідніх країн пострадянського простору.

Про це, зокрема, сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують РИА Новости.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Путін, говорячи про запропоновані поправки до конституції, заявив, що під час створення СРСР не була прописана процедура виходу республік із його складу.

На думку російського лідера, теоретично це нібито могло призвести до того, що республіка, отримавши "величезну кількість російських земель", вийшла б із Союзу, забравши собі "подарунки від російського народу".

"Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів", – зі свого боку прокоментував це журналістам Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній співробітник МЗС Фінляндії, доктор політології Юкка Сеппінен у своїй книзі написав, що під час президентства Михайла Горбачова СРСР хотів відмовитися від частини території через брак грошей і був готовий почати діалог про повернення Карелії до складу Фінляндії.