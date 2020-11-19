У Путіна в ефірі трапився напад сильного кашлю. Відео
Президент Росії Володимир Путін не зміг стримати кашель під час наради з чиновниками. Через це російські ЗМІ запідозрили в нього коронавірус.
Ролик вони поширили в Telegram-каналах, підкресливши, що під час "ручного налаштування" федерального уряду на боротьбу з COVID-19 у глави РФ сіли голосові зв'язки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У деяких регіонах немає нафти і газу, падіння цін на нафту на них ніяк не впливає. А ситуація як була гострою, так і залишається. Я прошу обов'язково врахувати цей аспект", – сказав Путін.
Після цього його голос перейшов на хрип, а далі він і зовсім закашлявся, попросивши вибачення за це перед учасниками наради.
"Але навіть без білої термокружки президент налаштував міністрів на спільну роботу", – заначили в коментарі під кадрами.
Автори каналу, які виклали ролик, на додаток пожартували ще й над тим, що російський лідер неправильно кашляв. "Без коментарів", – підписали вони фото-порівняння, маючи на увазі, що в умовах пандемії важливо кашляти "за правилами".
Після розголосу відео журналісти стали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус. Його прессекретар Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що здоров'я російського лідера "абсолютно нормальне".
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