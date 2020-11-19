У Путіна в ефірі трапився напад сильного кашлю. Відео

Марина Ліснічук Новини Росії 12:28, 19.11.2020 Оновлено: 13:02, 19.11.2020

Президент Росії Володимир Путін не зміг стримати кашель під час наради з чиновниками. Через це російські ЗМІ запідозрили в нього коронавірус.

Ролик вони поширили в Telegram-каналах, підкресливши, що під час "ручного налаштування" федерального уряду на боротьбу з COVID-19 у глави РФ сіли голосові зв'язки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У деяких регіонах немає нафти і газу, падіння цін на нафту на них ніяк не впливає. А ситуація як була гострою, так і залишається. Я прошу обов'язково врахувати цей аспект", – сказав Путін.

Після цього його голос перейшов на хрип, а далі він і зовсім закашлявся, попросивши вибачення за це перед учасниками наради.

Путін під час наради
Скриншот

"Але навіть без білої термокружки президент налаштував міністрів на спільну роботу", – заначили в коментарі під кадрами.

Автори каналу, які виклали ролик, на додаток пожартували ще й над тим, що російський лідер неправильно кашляв. "Без коментарів", – підписали вони фото-порівняння, маючи на увазі, що в умовах пандемії важливо кашляти "за правилами".

Порівняння
Скриншот

Після розголосу відео журналісти стали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус. Його прессекретар Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що здоров'я російського лідера "абсолютно нормальне".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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