У Путіна в ефірі трапився напад сильного кашлю. Відео

Президент Росії Володимир Путін не зміг стримати кашель під час наради з чиновниками. Через це російські ЗМІ запідозрили в нього коронавірус.

Ролик вони поширили в Telegram-каналах, підкресливши, що під час "ручного налаштування" федерального уряду на боротьбу з COVID-19 у глави РФ сіли голосові зв'язки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У деяких регіонах немає нафти і газу, падіння цін на нафту на них ніяк не впливає. А ситуація як була гострою, так і залишається. Я прошу обов'язково врахувати цей аспект", – сказав Путін.

Після цього його голос перейшов на хрип, а далі він і зовсім закашлявся, попросивши вибачення за це перед учасниками наради.

"Але навіть без білої термокружки президент налаштував міністрів на спільну роботу", – заначили в коментарі під кадрами.

Автори каналу, які виклали ролик, на додаток пожартували ще й над тим, що російський лідер неправильно кашляв. "Без коментарів", – підписали вони фото-порівняння, маючи на увазі, що в умовах пандемії важливо кашляти "за правилами".

Після розголосу відео журналісти стали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус. Його прессекретар Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що здоров'я російського лідера "абсолютно нормальне".

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