Рідкісний замах на політичне вбивство в Росії виявлялося в минулому розслідувано так швидко і так ефективно, як спроба вбивства Олексія Навального – хоча і не державними органами, покликаними до цього, а журналістами.

Портал Bellingcat і його головний російський партнер – портал The Insider – опублікували докладне розслідування, яке в деталях пояснює, як був організований замах, що ледь не коштував життя лідеру російської опозиції, пише Костянтин Еггерт для DW. – Сам Навальний опублікував майже годинне відео на своєму каналі в YouTube, яке не тільки підсумовує інформацію, здобуту Bellingcat і The Insider, а й містить звернення політика до російських силовиків із закликом не співпрацювати з режимом Путіна. Господарів Кремля він називає "зрадниками Росії", а спробу вбивства – актом "державного тероризму". У ній він звинувачує особисто Володимира Путіна.

Розслідування по Навальному погано для Путіна

Нове розслідування, до якого приєдналися німецький журнал Der Spiegel і телеканал CNN, виявилося міжнародним. Воно безсумнівно викличе до Навального ще більший інтерес на Заході. І це погано для Путіна. Історія зі спробою вбивства колишнього кандидати в мери Москви і президенти Росії створює додатковий фон судового процесу в Гаазі за звинуваченням чотирьох осіб, в тому числі, російських громадян, у знищенні малайзійського лайнера в небі над Україною в липні 2014 року.

Доповідь Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що з Навальним намагалися покінчити з допомогою бойової хімічної речовини "Новачок", доповнює настільки масштабну і непривабливу картину діяльності російського режиму, що мати справу з Москвою, навіть в разі потреби, будуть хотіти ще менше політиків.

Додайте до цього висловлювання прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі про те, що суд вбачає ознаки військових злочинів в тому, що трапилося в Криму і в Східній Україні у 2014 році, і суд приступить до їх розслідування. Через 2-3 роки вищих керівників Росії можуть звинуватити у військових злочинах обидва суди. Це переводить будь-якого політика в категорію настільки "нерукопожатного", що про будь-яку нормалізацію Москві доведеться забути.

Це, в свою чергу, знову ж поступово створює проблеми Путіну вже вдома. Як влучно сказав Навальний, корупція з'їла режим настільки, що навіть вбивці в Росії тепер працюють халтурно і непрофесійно. Такого роду провали дуже повільно, але діють проти нинішньої російської верхівки. Багатомільйонне чиновництво Росії готове працювати на жорстку владу, але не на слабку і некомпетентну. А воно теж знає, як вбити в рядок пошуковика слова "канал Навального, отруєння, Путін".

Дуель Навального з Кремлем

У своєму відео на YouTube Навальний кинув новий виклик господареві Кремля, коли закликав до "розумного голосування" на майбутніх в 2021 році виборах в Державну думу. До цієї тактики подачі голосів за кого завгодно, аби тільки не за "Єдину Росію", у деяких інших критиків Путіна є питання. Але після замаху будь-які заклики Навального мають більшу вагу, ніж до 20 серпня, коли він сів на рейс Томськ-Москва, який мало не опинився для нього фатальним.

Замах майже офіційно "сертифікувало" Навального як єдину в Росії політичну фігуру, рівновелику Путіну. І це робить його особливо небезпечним для влади, навіть якщо в минулому їй вдавалося нейтралізувати якісь його акції.

В очах багатьох політично активних громадян ініціативи глави ФБК після того, як за ним три роки ходила по п'ятах і мало не вбила команда біохіміків-кілерів з погонами, матимуть тепер особливе значення. Адже якщо на нього вчинила замах держава, значить людина дуже серйозна.

В умовах повільного розмивання путінської політичної бази і наростання втоми, байдужості і все частіше роздратування діяльністю російської верхівки і її зношеними пропагандистськими кліше, "новий" Навальний є прямою і явною загрозою російській владі. Причому досить скоро це зрозуміє і вічно запізнілий в аналізі російських реалій Захід. Тоді він почне шукати активні контакти з політиком. Так було в 1990-1991 роках з Борисом Єльциним.

Тепер завдання Москви – за всяку ціну не пустити Навального додому в Росію. Я не знаю, як Кремль думає з нею справлятися. Ясно тільки, що дуель Навальний-Путін далека від завершення.