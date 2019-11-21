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21 листопада • оновлено в 19:41
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"Рано ще!" У Путіна спробували "захопити владу": курйоз потрапив на відео

2.2т
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Глава РФ Володимир Путін потрапив у курйозну ситуацію з депутатом Державної Думи Артуром Чилінгаровим, який під час вручення державних нагород у Кремлі зайняв місце президента.

Це сталося у четвер, 21 листопада. Відео курйозу було опубліковано Telegram-каналом RIA_Kremlinpool (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На інцидент російський президент відреагував жартом. "Ще рано", – сказав депутат, коли зрозумів свою помилку. "Треба придивлятися", – відповів Путін.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Відзначимо, у четвер в Кремлі Путін вручав різні державні нагороди. Зокрема, пілоти авіакомпанії "Уральські авіалінії", які посадили літак із пасажирами в полі після відмови одного з двигунів, отримали зірки Героїв Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін сфотографувався із солдатами спецназу Бразилії, які охороняли його під час візиту в країну. Фото розсмішило користувачів мережі.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
курйоз Новини Росії видео Державна Дума Росії
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